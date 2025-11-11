Kalp krizi geçiren trafik polisi şehit oldu
11.11.2025 11:23
DHA
Osmaniye'de görevi başında kalp krizi geçiren 34 yaşındaki trafik polisi Faruk Şahin şehit oldu.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Faruk Şahin (34), dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi.
Meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Faruk Şahin'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK
Polis memuru Faruk Şahin’in cenazesinin İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a uğurlanacağı belirtildi.