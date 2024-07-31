Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (), Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün geçirerek olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uzman Çavuş Ünlü'nün dün geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye sevk edildiği ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise bakanlığın sosyal medya hesabından Uzman Çavuş Ünlü için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İsmail Haniye bu binada mı öldürüldü?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...