Kalp krizi ölümlerini azaltmak için kalabalık yerlere yeni önlem

Otomatik şok cihazlarının önemi sanatçı Volkan Konak'ın sahnede ölümüyle gündeme gelmişti. Şok cihazı artık üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri (AVM), fabrikalar gibi kalabalık yerlerde zorunlu hale geliyor.

Konuyla ilgili hazırlanan mevzuatın aralık ayında duyurulması bekleniyor.

Türkiye'de hastane dışında kalbi duran hastaların yalnızca yüzde 3'üne kalp masajı yapılabiliyor, neredeyse hiçbirine otomatik şok cihazı uygulanmıyor.

ŞOK CİHAZI ZORUNLULUĞU GELİYOR

NTV'ye konuşan Türkiye Acil Tıp Derneği Başkanı Doç. Dr. Bülent Erbil "Önümüzdeki ay yeni bir yönetmelik çıkacak artık şok cihazı zorunlu hale gelecek. İnsanların çoklu olarak bulunduğu ani kalp durma ihtimalinin yüksek olduğu yerler mesela AVM'ler, havalimanları, otogarlarda insanların toplu olarak bulunduğu stadyumlarda şok cihazı zorunlu olacak. Türkiye'de hastane dışı kalp durması yaşayan insanların hayatta kalma oranı yüzde 2.9. Bu oran çok düşük." dedi.

ACİL TIPÇILAR AFETLERE HAZIRLANIYOR

Antalya'daki Türkiye Acil Tıp Kongresi'nde acil sağlık hizmetleri her yönüyle ele alınıyor. Ancak en önemli gündem maddesi afetler. Acil tıp uzmanları afetlere hazırlanıyor.

Erbil “Tüm acil tıp uzmanları zaten profesyonel olarak bilmeleri gereken afete hazırlık aşamalarını güncelliyoruz. 10 bölgede afet okulu projesini gerçekleştirdik. Herkesi bir araya getirdik afet farkındalıklarını artırdık.” diye konuştu.

Doktorlar bu kapsamda AFAD'ın simülasyon TIR'ında depremi deneyimledi.