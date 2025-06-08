Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polise veda
Bayram tatili için gittiği Kırşehir'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Yusuf Taşpınar, bayram tatili için eşinin memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesine geldi.
Burada kalp krizi geçiren Taşpınar, hayatını kaybetti.
Polis memuru Yusuf Taşpınar için Mucur merkez Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Yusuf Taşpınar'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Taşpınar'ın cenazesi, Mucur Hamidiye Mezarlığı'na defnedildi.
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