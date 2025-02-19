Kalp krizine bağlı ölümler artıyor mu? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre, 15-24, 25-34 ve 35-44 yaş gruplarında 2011-2023 yılları arasında Akut Miyokard Enfarktüsü (kalp krizi) nedeniyle ölüm oranlarında belirgin bir değişiklik olmadığının tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Özellikle 45-54 yaş grubunda 2020-2021 yıllarında hafif bir artış gözlemlendiği belirtilirken, bu artışın 2017 yılı ve öncesindeki seviyelerden daha düşük olduğu ifade edildi. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarında ise bu yaş grubunda kalp krizine bağlı ölümlerin son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi." denildi.



Genç yaş gruplarında kalp krizine bağlı ölümlerle ilgili spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir ve doğrulanmış bilgileri resmi kaynaklardan takip etmesi önem arz etmektedir. Toplum sağlığına yönelik hassas konularda bilimsel verilere dayalı değerlendirmelerin esas alınması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.