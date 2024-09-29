Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

Konya'da seyir halindeki otomobilin sürücüsü kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kalp krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

Kaza, 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yaldız sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan 56 yaşındaki Adem Ufuk B.'nin idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin sürücüye yaptığı ilk müdahalesinde, geçirdiğini belirledi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Adem Ufuk B., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıda böyle yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...