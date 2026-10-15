Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor
15.10.2026 16:11
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Kamboçya Başbakanı Hun Manet yarın Türkiye'ye geliyor.
Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yarın Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gelecek olan Hun Manet ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kamboçya ilişkileri ele alınacak.
Cumartesi günü gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânla ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.