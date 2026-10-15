Kamboçya Başbakanı Hun Manet Türkiye'ye geliyor

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, yarın Türkiye 'ye geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın daveti üzerine gelecek olan Hun Manet ile yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kamboçya ilişkileri ele alınacak.

Cumartesi günü gerçekleşecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek iş birliğini ileriye taşıyacak imkânla ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.