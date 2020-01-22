Kamer Genç mezarı başında anıldı

Eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.



Kamer Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programında, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda, Nazımiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçiçek de Kamer Genç'in hayatını anlattı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genç'in Meclis'te çok çalışkan bir milletvekili olduğuna işaret etti. Kamer Genç ile çok güzel mesai yaptıklarını anlatan Ağbaba, şöyle konuştu:



"Kamer ağabey Dersim'di, Anadolu'ydu, Cumhuriyet'ti. Bizim bu coğrafyada, tekrar fakir fukaranın bir dağ köyünde, bir yoksul aile çocuğunun Cumhuriyet sayesinde nerelere geldiğini gösteren ve aslında bütün Anadolu'ya umut olan birisiydi. Hiçbir zaman haksızlığa boyun eğmedi, güçlünün yanında yer almadı, her zaman haklının ve mazlumun yanında yer aldı. Nasıl ki 12 Eylül'de idama tek başına hayır dediyse günü geldi Meclis'te saldırıya uğramasına rağmen doğru bildiklerini ifade etmekten geri durmadı."



"TÜRKİYE SİYASETİNE DAMGA VURACAK TESPİTLERDE BULUNDU"



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Kamer Genç'in kendilerinin büyüğü ve ustası olduğunu ifade ederek şunları söyledi:



"Biz de onun çıraklarıyız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizler bir santim eğilmiyor, bir adım geri gitmiyor, bir kelime eksik söylemiyorsak bunda Kamer ağabeyin en zor şartlarda doğruyu söylemek ve bildiğini son kelimesine kadar anlatmakla ilgili bize örnek olmuş olan davranışları hep gözümüzün önünde olduğu içindir."



Özel, Kamer Genç'in Türkiye siyasetine vurduğu damganın azımsanamayacağını belirterek şunları kaydetti:



"1980 sonrası bulunduğu ve tek başına karşı çıktığı, ret oyu, veto yetkisini kullandığı, kendi adına darbe anayasasından tutun da ölümünden 6 aydan kısa bir süre sonra ortaya çıkan, onun FETÖ dediğinde üzerine yürüyenlere 'Günü geldiğinde ben zarar görmem siz zarar görürsünüz bu işten' diye yaptığı o uyarı ve onun yıllar önce FETÖ dediklerinin 15 Temmuz günü FETÖ örgütü olarak kabul edilmesine kadar Kamer ağabey Türkiye siyasetine damga vuracak çok önemli duruşlarda, çok önemli tespitlerde bulundu. Örnek almaya, onun gibi siyasette dürüstlük göstermeye ve onu özlemeye devam edeceğiz."



Nazımiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca da Genç'in doğru bildiklerini ve inandıklarını savunmaktan çekinmeyen bir kişilik olduğunu dile getirdi. Genç'in ülkesini çok sevdiğini aktaran Kuruca, "12 Eylül'ün cuntacılarına karşı, PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine karışı, FETÖ gibi örgütlere karşı açık bir şekilde dik duruş sergilemekten kaçınmayan bir milletvekili profili görüyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Kamer Genç'in eşi Sevim Genç ve berberindekiler, mezara karanfil bıraktı.



Anma etkinliğine, CHP'li milletvekilleri Gürsel Erol, Polat Şaroğlu, Yüksel Mensur Kılıç, Cengiz Gökçel, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP İl Başkanı Mesut Coşkun, partililer ve vatandaşlar katıldı.