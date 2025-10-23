Kameralar tek tek incelendi, aracındaki kırık far ele verdi

Kastamonu'da kullandığı minibüsle çarptığı kişinin ölümüne neden olan sürücüyü, aracındaki kırık far ele verdi.

İhsangazi ilçesi Kuşçular Mahallesi yakınlarında 20 Ekim'de karayolu kenarında ölü bulunan kişinin İbrahim Çakal olduğu tespit edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İhsangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.