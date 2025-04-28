Kameraları bantlayan korumanın ifadesi: Rutin uygulama, kimse bana talimat vermedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.



Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 52'ye yükseldi.

KORUMADAN BANT AÇIKLAMASI



Gözaltına alınan şüpheliler arasında 12 Ekim 2024 tarihli görüntülerde yer alan ve güvenlik kamerasının görüntü almasını engellediği tespit edilen Ekrem İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen de yer alıyor.



Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı olmasından dolayı tanıdığını, ticari faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmadığını savunan Türkmen'e, Beşiktaş'taki bir otelden temin edilen ve 8-12 Ekim 2024'de kaydedilen güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili bazı sorular yöneltildi.



Türkmen'e, iki kişinin toplantı salonu katındaki güvenlik kamerasına bant çektiği görüntüler gösterilip, "Görüntüyü karartan iki erkek şahıs kimdir?", "Görüntülerde bulunan şahıslardan biri siz misiniz?" "Bahse konu bant ne amaçla çekilmiştir?", "Kameraları ne amaçla ve kimin talimatıyla 4 gün boyunca kapalı tuttunuz?" soruları yöneltildi.



Kamera görüntülerinde yer alan iki kişiyi tanımadığını savunan Türkmen, "Görüntülerde bulunan şahıslardan biri ben değilim. Bant çekildikten sonra kamera açısından kimlerin geçtiği hakkında bilgi sahibi değilim. Kamera görüntülerini kapatan ben olmadığım için ne amaçla ve kimin talimatıyla kapatıldığını bilmiyorum. Kamera görüntülerini kapatan şahıslar arasında yer almadığım için bu görüntülere dair herhangi bir bilgim yoktur." ifadelerini kullandı.



"RUTİN OLARAK YAPILIR"



Şüpheli Çağlar Türkmen, "12 Ekim 2024'te beyaz renkli 34 EEC 632 plakalı araçtan, üzerinde siyah ceket bulunan ve elinde çekçekli valiz olan bir kişinin otele giriş yapması"yla ilgili görüntüler de soruldu.



Türkmen, aracın İBB bünyesinde kullanıldığını, sahibinin kim olduğu konusunda emin olmadığını belirterek, "Araç belediyeye ait veya kiralanmış olabilir. Aracı kimlerin kullandığını bilmiyorum. Görüntülerde elinde valiz taşıyan kişi benim. Valizin içerisinde jammer cihazı bulunmaktadır. Genelde bu cihazın bir yere götürülmesini ekip şefleri söyler. Fakat o zaman bana kimin söylediğini bilmiyorum ve neden götürüldüğü hakkında da bir bilgim yoktur." dedi.

Bu iş rutin olarak, önlem amaçlı yapıldığına dikkat çeken Çağlar, "Bana valiz verildi. ben de götürdüm. Ayrıntısını sorgulamadım. Cihazın bahse konu yere getirildiği hakkında da bilgim yoktur." beyanını verdi.



"KENDİM KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ BANTLANDIM"



Oteldeki toplantı salonunu gören kameralara bant çekilmesine ilişkin görüntü kayıtları gösterilip, "Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken şahıs kimdir?", "Kameranın görüş açısı kapatılmak suretiyle bant çekilmesinin sebebi nedir?" soruları yöneltilen Türkmen, şunları söyledi:



"Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Ekrem İmamoğlu buraya geleceğinden dolayı kamera görüntüleri kapatılmıştır. Çünkü Balıkçı Kahraman isimli restoranda İmamoğlu'nun görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle, daha sonra İmamoğlu'nun gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar, Ekrem İmamoğlu'nun koruma ekibi tarafından alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntüleri bantladım."



"VALİZDE JAMMER CİHAZI BULUNMAKTADIR"



Türkmen'e söz konusu güne ait güvenlik kamerası görüntüleriyle ilgili, "Valizle çıktığı kameralara yansımış şahıs kimdir?", "Otelden ne amaçla valizle çıkmıştır?", "Valizlerin içerisinde ne bulunmaktadır?", "Burada Ekrem İmamoğlu herhangi bir görüşme ya da toplantı yapmış mıdır?" ve "Yaptıysa kim katılmıştır?" soruları da yöneltildi.



Şüpheli Türkmen, cevabında, "Elinde 2 adet valizle otelden ayrılan şahıs benim. Elimdeki valizlerde jammer cihazı bulunmaktadır. Valizlerin 34 EEC 632 plaka sayılı araçla otelden ayrılmasının herhangi bir anlamı yoktur. Belediye hizmetlerinde kullanılan bir araçtır. O gün bu aracın kullanılması tamamen tesadüftür. Toplantı katında kimlerin bulunduğunu bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun görüşme yapıp yapmadığını bilmiyorum. İmamoğlu'nun hiçbir toplantısında yer almadım. Yapılan her görüşmede lüzum görüldüğü takdirde rutin olarak kameralar bantlanırdı." savunmasını yaptı.



"EKİPÇE ALINAN KARAR"



"Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikametinde bulunan kamera kayıt cihazını siz mi söktünüz, söktüyseniz kimden talimat aldınız, kayıt cihazını nerede muhafaza ettiniz?" sorusunu Türkmen, "Ekrem İmamoğlu'nun ikametinde bulunan kamera kayıt cihazını ben almadım. Kimin aldığı hakkında bilgim yoktur. Kamera görüntülerinin bantlanması olayı ekipçe alınan bir karar nedeniyle yapılan rutin bir işlemdir. Valiz içerisindeki şey jammer cihazıdır. Bunun haricinde başka bir şey yoktur."şeklinde yanıtladı.

