Kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.



İBB soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı güvenlik kameraları kapatılan otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" iddiasıyla gözaltı kararı verdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma no:2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında; "Le Meridien" isimli otel in suç tarihlerinde , otel müdürlüğü görevinde bulunan Sinan Udil isimli şahıs ile Güvenlik Müdürü Osman Gündüz Bora OĞURLU hakkında Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu (TCK 281) suçundan gözaltı kararı verilmiştir."



Otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu yakalanarak gözaltına alındı.

