Kameralı gözlükle kadınları kaydettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te kameralı gözlük takarak kadınları kayda aldığı öne sürülen ve karşısında polisi görünce gözlüğü kırmaya çalışan 77 yaşındaki H.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olay 22 Mayıs akşam saatlerinde meydana geldi.

Rüstempaşa Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin kameralı gözlük takarak sokaktaki kadınları kayda aldığı iddiası üzerine polis harekete geçti.

Polis ekiplerini karşısında gören şüpheli, gözlüğü yere atarak üzerine basıp kırmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 77 yaşındaki H.E. isimli şüpheli, 'Özel hayatın gizliliğinin ihlali' suçlaması ile çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.