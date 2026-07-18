Kamerayı görünce ters yönden kaçtı, 252 bin lira ceza yedi

İstanbul Fatih'te yol kesip kaçan trafik magandası cezadan kurtulamadı.

Olay 13 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. Trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen B.P., aracından inerek saldırı girişiminde bulundu. Bu sırada araçta bulunan kamerayı fark eden B.P., otomobiline binip tek yönlü yolda ters istikametten uzaklaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, "Sanal Devriye" çalışması kapsamında inceleme başlattı. Kimliği belirlenen B.P.'ye "Sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde motorlu araç kullanmak", "Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak", "Tek yönlü karayolunda ters yönde araç kullanmak", "Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmak" suçlarından toplam 252 bin 492 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.