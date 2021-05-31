Kamile Yavuz cinayetinde yeni gelişme: İlk cinayeti değilmiş

Samsun'da 30 Mayıs Pazar günü, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz (36), aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u (33) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.



Faruk Yavuz'un 2003 yılında İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. Ardından Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.



Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.