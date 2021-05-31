Kamile Yavuz cinayetinde yeni gelişme: İlk cinayeti değilmiş

Samsun'un Bafra ilçesinde karısını 25 bıçak darbesiyle öldüren şahsın daha önce işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

İHA 31.05.2021 - 12:49

Kamile Yavuz cinayetinde yeni gelişme: İlk cinayeti değilmiş

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Cezaevinden izinli çıktı: Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Cezaevinden izinli çıktı: Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Samsun'da 30 Mayıs Pazar günü, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Faruk Yavuz (36), aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesi eşi Kamile Yavuz'u (33) çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Faruk Yavuz'un 2003 yılında İzmir'de işlediği cinayetten 11 yıl ceza aldığı ortaya çıktı.

6 yıl cezaevinde yattıktan sonra İnfaz Kanunu'ndan yararlanarak cezaevinden çıktı. Bafra'da işlediği bir suçtan dolayı infazı yandı. Ardından Faruk Yavuz cezasının geri kalan kısmı 5 yılı yatmak üzere Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne girdi.

Buradan da açık cezaevine geçiş yapan Faruk Yavuz'un cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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