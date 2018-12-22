Bir bölümü PKK/YPG terör örgütünün yönetiminde bulunan Suriye’nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde çukurlar kazılması için zaman zaman tırlarla iş makinesi taşındığı görüldü. Gün boyu PKK/YPG'lilerin Kamışlı çevre yolundaki hareketliliği sürerken, bir tır üzerinde konteynır tipi kulübe taşındığı gözlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kamışlı ilçesinde Esad'a bağlı rejim güçleri ile PKK/YPG'liler arasında sınırların rejim güçleri tarafından korunması için bir toplantı yapıldığı ileri sürüldü. Yapılan toplantıda YPG'lilerin sınırı Esad güçlerine teslim etmeyi kabul ettiği ancak rejim güçleri tüm kentin kontrolünü istediği için henüz bir anlaşma yapılamadığı iddia edildi.

Kamışlı yerel medyasında yer alan haberlere göre ise kent merkezinde bir haftadır içme suyu sorunu yaşandığı bildirildi.