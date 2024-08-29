Kamp alanı veya karavan parklarla ilgili yeni karar

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, mobil evlerle ilgili tanımlamanın yapıldığı maddeye, "yerleşim düzenini gösteren krokisi bulunan" ifadesi eklendi. Düzenlemeyle, tamamı mobil evlerden oluşan tesislerde, turizm tesislerinin yerleşim düzenini gösteren bir kroki aranacak.



Mobil evlerde konaklama birimleri yaygın yerleşim düzeninde oluşturulacak ve her bir konaklama birimi en az 250 metrekare alan içinde yer alacak. Konaklama birimindeki lokanta, kafeterya, kahvaltı salonu gibi üniteler, konaklama birimlerinin toplam alanı içinde yer alamayacak.



Yönetmeliğe, sabit yapı içermeyen, kamp alanı veya karavan parkı olarak kullanılacak turizm tesisleri hakkında da düzenleme yapıldı.



Sabit yapı içermeyen konaklama amaçlı mesire yeri ve konaklamalı orman parklarında yer alacak konaklama üniteleri, yalnızca taşınabilir çadır ya da karavan park alanı şeklinde düzenlenebilecek.



Bu alanlarda kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan 80 metrekare, her ünite iki kişilik olacak.