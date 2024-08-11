Kamp için Yedigöller’e gelen çiftin karavanı devrildi: 2 yaralı

Antalya'dan yeni aldıkları karavanla kamp için Bolu’daki Yedigöller'e gelen çift, meydana gelen kazada yaralandı.

Kamp için Yedigöller’e gelen çiftin karavanı devrildi: 2 yaralı

Kaza, Yedigöller Milli Parkı’na 3 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Y. (67) ve eşi Şükriye Y. (66), 'dan yeni aldıkları 07 BDN 190 plakalı karavanla kamp yapmak üzere ’ya geldi.

Yedigöller Milli Parkı’na 3 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği devrildi. Yolda yan yatan karavandaki çifti araçtan çıkaran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla yaralı çift Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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