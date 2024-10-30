Kamp yapan turiste ayı saldırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur kalan İngiliz turist, ekiplerce kurtarıldı.

Kamp yapan turiste ayı saldırdı

'tan yapılan açıklamada, Bitlis'e gelen İngiltere vatandaşı Christopher Lomas Adams, 'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nda yaptı.

İngiliz turist, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ayı saldırısına uğrayıp mahsur kaldığı ihbarını yaptı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen UMKE, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılan Adams, sağlık ekibine teslim edildi.

Turistin saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Bitlis'te ayı saldırıları arttı!

Bitlis'te ayı saldırıları arttı!

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