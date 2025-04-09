Kampüste köpek paniği: Kaçarken 4 metreden betona düştü
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde bir öğrenci iddiaya göre köpeklerden kaçmak isterken 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü'nde sabah saatlerinde yürüyen bir öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı.
Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı.
Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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