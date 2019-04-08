Devletin milyonlarca liralık davalarına bakan 'kamu gücünü' temsil eden 20 yıllık bir kamu avukatı 5 bin 490 lira maaş alıyor. Devlet, aynı meslek grubundan birinci sinif hakim-savcıya ise 14 bin 600 lira maaş veriyor.



DÜŞÜK MAAŞ SORUNU



Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre, 4 bin 200 kamu avukatının temel sorunu, 29 yıldır özlük haklarında emekliliklerine de yansıyacak iyileştirme yapılmaması. Düşük maaşları gibi "tahsil" şartıyla ödenen ve yıllık 22 bin TL limit konulan "vekâlet ücreti" adı altındaki ücretleri de yetersiz. Bu yüzden kamu avukatlığından kaçış başladı ve sürüyor. Kamu avukatları, hâkim-savcılık, müfettişlik gibi mesleklere geçiyor.



Hazine'nin 1300 olan avukat sayısı 800'e indi. Diğer kamu kuruluşlarındaki avukat sayısı da her geçen gün azalıyor.



YÜKSEK MESLEKİ RİSK

Kamu avukatlarının ikinci temel sorunu yüksek mesleki risk. Yoğun iş yükü altında usuli işlemlerin süresinde yapılamaması nedeniyle kamu zararı doğması halinde bu zarar dosyaya bakan avukata rücu ediliyor. Diğer yandan sigorta şirketleri, kamu avukatlarına "Riski çok yüksek" gerekçesiyle "mesleki mesuliyet sigortası" yapmıyorlar.

İŞ YÜKÜ SORUNU

Üçüncü temel sorun iş yükü. Bazı yerlerde bir idarede çalışan kamu avukatı yılda 30-40 dosyaya bakarken, diğer bir idarenin avukatının baktığı dosya sayısı 700-800'ü buluyor.