Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç kimdir? Şeref Malkoç'un biyografisi

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Malkoç, bir dönem Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Anayasa Hukuku dersleri de verdi. İşte, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un biyografisi...



ŞEREF MALKOÇ KİMDİR?



1960 yılında Trabzon'da doğan Şeref Malkoç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.



Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi, Köy Hizmetleri 11. Bölge Müdürlüğü avukatlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri genel müdürlüğü avukatlığı, Tes İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz İplik İş Sendikaları avukatlığı, serbest avukatlık, Refah Partisi ve sonrasında Fazilet Partisi'nden TBMM XX. ve XXI. Dönem Trabzon milletvekilliği yapmıştır.



Fazilet Partisi'nin kapatılması üzerine Saadet Partisi'ne geçti. Burada genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu.



22 Eylül 2012'de AK Parti'ye geçti. AK Parti'de YSK temsilciliği ve Parti Siyasi Etik Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra görevlerinden ve partisinden ayrılarak Aralık 2015'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu.



15 Kasım 2016 itibarıyla TBMM Genel Kurulunda, Kamu Başdenetçiliğine seçildi.



5 Aralık 2016 tarihinde göreve başlamıştır. Halen Kamu Başdenetçisi olarak görevini sürdürmektedir.



