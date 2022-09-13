Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan mülakat kararı

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında 87 puan alan bir aday, sözlü sınavda herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin başarısız sayıldı. Adayın sınav komisyonuna yaptığı itiraz da reddedildi.



SÖZLÜ SINAVLARIN KAYDEDİLMESİ YÖNÜNDE TAVSİYE KARARI ALINDI



Sınavın yeniden değerlendirmesini isteyen aday Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu.

Kurul, tarafsızlığın sağlanması için sözlü sınavın sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınması yönünde tavsiye kararı aldı.



ADAYIN NEDEN GEÇEMEDİĞİNİN TUTUNAKTA YER ALMASI ÖNERİLDİ



Kararda, yazılı sınavda başarılı olan ancak sözlü sınavı geçemeyen adayın neden başarısız olduğunun komisyon tarafından gerekçelendirilmediği vurgulandı, "Adayların verdiği cevapların da tutanak ile kayıt altına alınmadığı anlaşılmıştır" denildi.



"SÖZLÜ SINAVLARDA TARAFSIZLIK VE ŞEFFAFLIK SAĞLANMALI"



Kamu Denetçiliği Kurumu “nesnellik”, “tarafsızlık”, “şeffaflık”, “hesap verilebilirlik” ilkelerine uyulması için bundan sonra yapılacak kamu sözlü sınavlarında “Komisyon üyelerince tutulan tutanaklarda puanların gerekçelerine yer verilmesi, sesli ve görüntülü kayıt imkanlarından faydalanılması" yönünde tavsiye kararında bulundu.



Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç imzalı karar Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Kurul daha önce de hakim ve savcı adaylığı seçme sınavında benzer bir karara imza atmış tarafsızlık gereği sözlü sınavların kayıt altına alınması yönünde tavsiye kararında bulunmuştu.