Kamu hastanesinde haksız kazanca gözaltı

Sağlık Bakanlığı, kamu hastanesindeki haksız kazanç soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir." denildi.

Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişinin gözaltına alındığının bildirildiği açıklamada "Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakar sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.