Erzurum'da bir kişi, işlediği yaralama suçu sonucu verilen kamu hizmetinden kaçmak isterken canından oldu.
Edinilen bilgiye göre; yaralama suçuna karışan 24 yaşındaki Zafer Kuzu, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanıp serbest kaldı.
Kuzu'ya kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi. Hem çalışmak istemeyen hem de yeniden cezaevine girmekten korkan Zafer Kuzu, arkadaşlarıyla plan yaptı.
Sırtına 2 yastık koyan genç, 18 yaşındaki arkadaşı F.Y'den ateş etmesini istedi. Ancak tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralananan Zafer Kuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.
F.Y ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.