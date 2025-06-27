Kamu işçilerine ikinci teklif bugün

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında gözler hükümetin vereceği ikinci teklifte. Bugün verilecek teklif öncesi,Türk-İş grev uyarısı yaptı.



Diyarbakır'da Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Makine İşletme Şefliği ve Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü bahçesinde işçilerle bir araya gelen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "makul bir teklif" beklediklerini söyledi.



"GREV YAPMA SEVDAMIZ YOK"



Atalay, teklif edilenin toplumun kabul edeceği bir rakam olmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Kamu işçisinin bu haklı talebine kulak verilsin. Bizim eylem, miting veya grev yapma gibi bir sevdamız yok ama gideceğimiz başka bir kapı yok. Bugün buradayız, haftaya 3 eylem takvimimiz var onu uygulayacağız.



Bu haklı talebe bir an evvel ülkeyi yönetenler makul cevap vermezlerse, en geç ayın 15'inden sonra sendikalarımız Karayolları, Demiryolları, Devlet Su İşleri grev kararı alacaklar ve uygulayacaklar. Ne lazımsa yapmak mecburiyetindeyiz.



İLK TEKLİF YÜZDE 16



İşçileri temsil eden Hak-İş ve Türk-İş 27 Şubat'ta taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat

Işıkhan'a iletmişti..

İşçiler, 2025' yılının ilk 6 ayı için günlük taban ücretin bin 800 liraya çıkarılması, üzerine de yüzde 50 zam istemişti.



Hükümet ise; 13 Haziran'da verdiği ilk teklifte yüzde 16 zam önermişti.

