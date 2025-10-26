Kamu malına zarara tutuklama

Menemen ilçesi Kasımpaşa Mahallesi’nde, Menemen Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan yaya üst geçidinde korkuluklara zarar verildi.

Yürüyen merdiveni kullanan 5 kişi, merdivenin sağ tarafındaki plastik korkuluklara yumruk ve tekme attı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin K.H.A. (17), A.A. (18), B.N. (19), M.C.K. (18) ve M.S. (19) olduğunu tespit etti.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI





Şüpheliler polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.H.A. ve B.N. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.