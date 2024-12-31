Kamu personel alımları: Hazine ve Maliye Bakanlığı uzman yardımcısı alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 uzman yardımcısı alacak. Öte yandan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu da 50 uzman yardımcısı istihdam edecek. İşte, personel alımlarına ilişkin son bilgiler...



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 93 uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez teşkilatında boş bulunan 93 hazine ve maliye uzman yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı gerçekleştirilecek.



Başvurular 3-14 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet sisteminden Hazine ve Maliye Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım, Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) veya e-İnsan Platformu üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.



Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak. Sınavın yazılı aşaması 26 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak.



Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakanlığın internet sitesinden (www.hmb.gov.tr) ilan edilecek.



KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARLARI KURUMU UZMAN YARDIMCISI ALIMI



Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere toplam 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.



Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Kurum, Ankara ve İstanbul'da genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere 50 uzman yardımcısı alınacak.



Başvuru işlemleri bugünden itibaren 15 Ocak 2025'e kadar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılabilecek.



Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek.



Sınavın yazılı bölümü 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.



Yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) ilan edilecek. Sınav yeri ve adresine ilişkin bilgiler, yazılı sınavdan en az 10 gün önce Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.



Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar arasında en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.



Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.



Sınav sonucu, Kurumda asılarak ve internet sitesinden açıklanacak.