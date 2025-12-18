Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi
Kamu yöneticileri ve kariyer uzmanları için seyyanen 30 bin lira zam teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda verilen önergeyle çekildi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.
AK Parti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam verilmesini öngören bir önerge vermişti. Önerge kabul edilmişti.
4. Madde görüşmeleri esnasında AK Parti, bu ek maddenin kaldırılmasına yönelik önerge verdi ve kabul edildi.
Kamu yöneticilerine 30 bin lira seyyanen zam yapılmayacak.