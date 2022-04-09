Kamuda Covid-19 Genelgesi yürürlükten kaldırıldı

9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de duyurulan 2022/2 sayılı genelgeyle; Covid-19 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirlerle ilgili 30/06/2021 tarihli genelge yürürlükten kaldırıldı.

Kamuda bundan sonra salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallar uygulanacak.

Genelge'de yer alan ifadeler şu şekilde:

"30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir"