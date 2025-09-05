"Kamuda Etkin Yönetim ve Denetim" toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak ve denetim faaliyetlerini daha etkin hale getirmek amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, Bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimlerinin başkanları katıldı.



Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan “Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Şekilde Yerine Getirilmesi” konulu genelge çerçevesinde gerçekleştirildi.

Denetimin yalnızca caydırıcı bir mekanizma değil, aynı zamanda kurumlara ve işletmelere rehberlik eden, yönetim kalitesini artıran koruyucu bir faaliyet olduğuna da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sağlıkta ‘koruyucu hekimlik' ne kadar önemliyse, kamu yönetiminde de rehberlik esaslı denetim o kadar değerlidir. Bu anlayışla, yapay zeka başta olmak üzere dijital teknolojilerden faydalanarak periyodik, koordineli ve kapsayıcı denetimleri yaygınlaştıracak; kamu hizmetlerinde verimliliği, hesap verebilirliği ve en önemlisi vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını daha da güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.



2025 YILI DENETİM FALİYETLERİ ELE ALINDI



Toplantıda, vatandaşların kamu hizmetlerine yönelik başvuru ve şikayetleri, denetim faaliyetlerinde stratejik öneme sahip alanlar, saha denetimleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ile ortaya çıkan sonuçlara dair Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.



Toplantıda, CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu’na gelen başvurular ile TÜİK’in vatandaş memnuniyet verileri ele alındı. Ayrıca, 2025 yılı içinde yapılan denetim faaliyetlerinin sonuçları incelenerek, memnuniyetin artırılmasına yönelik yeni tedbirler masaya yatırıldı.



HEDEF VATANDAŞ MEMNUNİYETİ



Cumhurbaşkanlığı genelgesinin temel ilkeleri olan; etkin, verimli, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının güçlendirilmesi, vatandaş memnuniyetini esas alan, çözüm odaklı kamu hizmet sunumu, vatandaş başvurularına hızlı ve etkili çözümler üretilmesi, kamu personelinin iş disiplini ve motivasyonunun artırılması hususlarına dikkat çekildi.



Bununla birlikte rehberlik esaslı denetim anlayışının yaygınlaştırılması, kamu kaynaklarının etkin, tasarruflu kullanılması, denetim faaliyetlerinde teknolojik dönüşümün sağlanması, tüm alanlarda düzenli, kapsayıcı ve sistematik denetim süreçlerinin oluşturulması ve denetim faaliyetlerinin koordinasyonun güçlendirilmesi hususlarının hayata geçirilmesinin önem arz ettiği ifade edildi.



DENETİMDE ÖNCELİKLİ ALANLAR BELİRLENDİ



Vatandaşların günlük yaşamını etkileyen eğitimden sağlığa, ürün ve gıda güvenliğinden fahiş fiyat denetimine, iş sağlığı ve güvenliğinden yapı denetimine kadar pek çok alanda denetimlerin etkin, düzenli ve planlı şekilde yapılmasının önemli olduğu vurgulandı.



Ayrıca kayıt dışı ekonomi, vergi denetimi, bina ve yangın güvenliği, finansal dolandırıcılık, yasadışı bahis, dijital sahtecilik ve siber suçlar, bilgi sistemleri ve veri güvenliği, iletişim ve adalet hizmetleri gibi konular üzerinde duruldu.



Vatandaşa yönelik hizmetlerin sunumunda değişen ve gelişen şartlara göre denetimsiz alan bırakılmaması amacıyla tüm kamu hizmet alanlarını kapsayacak şekilde periyodik denetimlerin yapılmasının önemi belirtildi.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ DENETİM



Denetim faaliyetlerinde yapay zeka temelli gelişen dijital teknolojilerin kullanılması; denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkân tanıyarak, yönetim birimlerinin karar alma süreçlerine önemli katkıda bulunduğu ifade edildi.



Denetimde teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, risk analizi esaslı, düzenli ve koordineli denetimlerde bulunan teftiş ve denetim birimlerinin tecrübeleri paylaşıldı.



YÖNETİM VE DENETİMDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI HEDEFİ



Bakan yardımcıları ile teftiş ve denetim birimi başkanlarının görüşlerinin alındığı toplantıda, merkez ve taşra birimlerindeki denetim faaliyetleri mevzuat, teşkilat, personel ve denetim bilgi sistemleri gibi konular yönünden değerlendirildi.



Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması amacıyla kamu hizmetlerinin icra edilmesinin, denetim faaliyetlerinin vatandaşların hak ve menfaatini koruyacak şekilde gerçekleştirilmesinin gerekliliği ifade edildi.



DDK'nın koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanmasıyla denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefi konuldu. Yönetim ve denetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmesine ihtiyaç duyulduğu önemle vurgulandı.