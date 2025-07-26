Kamuda ilk grev 1 Ağustos'ta

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni aşamaya geçiliyor.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, uzlaşma sağlanamayan toplu sözleşme görüşmeleri nedeniyle şu ana kadar bazı maden işletmeleriyle demiryollarında grev kararları alındı.



Karayolları, Devlet Su İşleri ve enerji işletmelerinde de 28-29 Temmuz tarihlerinde grev ilanı yapılacak.



İLK FİİLİ GREV 1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR



Fiili ilk grev ise yasal takvim gereği 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden'e bağlı bor işletmelerinde başlayacak.



Türkiye Maden-İş Sendikası'na üye bin 511 işçi, 1 Ağustos'tan itibaren greve çıkarak iş bırakacak.



Eskişehir Kırka, Kütahya Emet ve Balıkesir Bigadiç işletmelerinde yıllık bir milyar 380 milyon euro değerinde üretim yapılıyor.



Tamamen ihracata yönelik üretim yapılan bu işletmelerde stoklu çalışma yapılmadığı, grev nedeniyle tedarikçi firmaların taleplerinin karşılanmasında zorluk yaşanacağı belirtiliyor.

