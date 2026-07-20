Kamuda köstebek operasyonu. Çok sayıda gözaltı var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki tanımına aykırı hareket eden bazı kamu görevlilerinden suç kaydı, aranma kaydı, yakalama kaydı, kırmızı bülten, araç kaydı sorgulama ve gümrük geçiş bilgileri gibi hususlarda bilgi aldıklarına yönelik tespitler yapıldığını açıkladı.

50 GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda ikisi denetimli serbestlik memuru ve biri zabıt kâtibi, biri gümrük muhafaza müdür yardımcısı, 15’i gümrük muhafaza memuru, 10’u polis memuru, ikisi avukat, olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı verildi.

İstanbul, Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Bakan Gürlek, "Devletin imkânlarını suç örgütlerinin hizmetine sunmaya, kamu görevinin vakarını ve milletimizin devlete olan güvenini zedelemeye yeltenen kimseye müsamaha gösterilmeyecek; kamu gücünü kişisel ya da örgütsel çıkarlar için kullanmaya teşebbüs eden hakkında adli işlemler gecikmeksizin tesis edilecektir." dedi.

Gürlek, son olarak paylaşımında "Bu mücadelenin temel amacı; milletimizin huzurunu korumak, kamu düzenini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın devlete, adalete ve hukuka olan güvenini daha da artırmaktır. Türkiye Yüzyılı’nda hukuk devletinin gücünü, suç örgütlerinin karşısında en kararlı şekilde göstermeye devam edeceğiz." ifadelerine de yer verdi.