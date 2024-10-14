Kamuda personel servisi devam edecek mi?

Yalçın, sosyal medya hesabından, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılması planlanan personel servis hizmetine ilişkin açıklama yaptı. Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti:



"Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir."



KAMU-SEN BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA



Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de kamuda personel servis hizmetinin devam etmesine ilişkin, "Girişimlerimiz sonuç verdi, haklı gerekçelerimiz karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu." ifadelerini kullandı.



Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Girişimlerimiz sonuç verdi, haklı gerekçelerimiz karşılık buldu. Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin, yaptığımız girişimler sonucunda bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı ile yeniden kamu çalışanlarının hizmetine sunulması kararlaştırıldı. Yayınlanan yazı ile servis hizmetlerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ortaya koyduğumuz gerekçeler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından da karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu."