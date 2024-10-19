Kamuda üst düzey atamalar: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Fidan atandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Zafer Soylu atandı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı. Uçan'ın yerine Mehmet Fidan bu göreve getirildi.

Kararla ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Safa Koçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına ise Erhan Taylan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ise görevinden alındı.