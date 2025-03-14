Kamuda yapay zeka dönüşümü

140 saatlik eğitim programında, makine öğrenmesinden derin öğrenmeye kadar yapay zekaya dair temel konseptler teorik ve uygulamalı olarak işlendi.

Teknik personellere, açık kaynak yapay zeka kütüphane ve araçları ile yapay zeka araçlarının geliştirilmesine dair teknik eğitimler verildi.

Tancan, proje kapsamında kamu kurumlarındaki yetkinliği artırarak, yapay zeka teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, söz konusu eğitimlerin ileride Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülecek Ar-Ge projelerine de zemin olacağını paylaştı.

Çok sayıda kamu kurumundan projeye yoğun ilgi olduğunu belirten Tancan, "Bu durum, kamuda yetkin uzman sayımızın ve kamunun verisinden değer ürettiğimiz projelerin artacağının bir göstergesidir." dedi.