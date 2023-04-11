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Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuya alımlar nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan açıklamasında kamuya alımlarla ilgili de önemli bir açıklamada bulundu. Peki, kamuya alımlar nasıl yapılacak, mülakat kaldırılacak mı?

Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuya alımlar nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine; kamuda mülakatın kaldırılmasından, enflasyon ve büyüme hedefine birçok başlık beyannamede yer alıyor.

Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuya alımlar nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1

KAMUDA MÜLAKATLAR KALDIRILACAK MI?

Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceklerinin altını çizen Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız." ifadelerini kullandı. 

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