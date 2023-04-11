Kamuda mülakat kalktı mı? Kamuya alımlar nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Üniversite öğrencilerine vergi muafiyetinden, ev hanımlarına emeklilik desteğine; kamuda mülakatın kaldırılmasından, enflasyon ve büyüme hedefine birçok başlık beyannamede yer alıyor.