Kamuya etkin denetim: Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklama, kamu denetimi konusunda bir genelde yayınlanacağını söylemişti. "Denetim konusunu düzenleyen bir genelgeyi inşallah bugün yürürlüğe koyuyoruz. Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulumuz teftiş, rehberlik ve denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek." diyen Erdoğan, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan birtakım hadiselerde denetim ve yaptırım zafiyeti olduğuna dair bir intiba oluştu. Bu algının önüne geçmekte kararlıyız." demişti.

Söz konusu genelge, Resmi Gazete'de yayınlandı. Genelgeye göre, kamu hizmetlerinin etkin, verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde sunulması, rehberlik, teftiş ve denetim faaliyetlerinin düzenli ve kapsamlı yürütülmesi için bir dizi önemli düzenleme hayata geçirilecek.

Genelgeye göre, eğitim, sağlık, gıda, ticaret gibi alanlar başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin vatandaş memnuniyetini artırmayı esas alan bir anlayışla sunulması temin edilecek.



Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde, talep ve ihtiyaçların en hızlı şekilde usulüne uygun karşılanması sağlanacak. Kayıt dışılığın ve fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi, güvenilir gıda temin edilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, sağlık hizmetlerinde insan hayatının esas alınması gibi vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen her türlü işlem ve uygulamanın ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi ve denetlenmesi sağlanacak.



Genelge kapsamında, kamu görevlilerinin niteliklerine uygun birim ve görevlerde çalıştırılması, çalışma disiplini ve iş performansının artırılması, kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılması sağlanacak. Tüm kamu kaynaklarının azami tasarruf ve verimlilik esasına göre kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek.



Sorunlar mahallinde hızlıca, ilk elden çözüme kavuşturulacak ve böylece kamu yönetimine duyulan güven ve itimat korunacak. Ayrıca, vatandaşların usulüne uygun müracaat ve şikayetleri titizlikle incelenip çözüme kavuşturulacak. Kamu kurumlarına intikal eden başvurularla ilgili inceleme, denetim veya soruşturmalara ivedilikle başlanacak, sorumlular hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacak.