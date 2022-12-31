Kamyon arkadan çarpan aracı 8 kilometre sonra fark etti: 1 ölü

Anadolu Otoyolu Sakarya mevkiinde bir oto kurtarıcı kamyona arkadaş çarptı. Kazayı fark etmeyen kamyon arkasına takılı kalan kurtarıcı ile yaklaşık 8 kilometre ilerledi. Kazada kurtarıcının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kamyon arkadan çarpan aracı 8 kilometre sonra fark etti: 1 ölü

Kaza, Anadolu Otoyolu Erenler geçişi Sarıcılar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

Kaan Yaman (18) idaresindeki oto kurtarıcı aynı istikamete giden İ.H.S.’nin idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazayı fark etmeyen kamyon sürücüsü, Adapazarı Otoyolu gişelerine kadar arkasına çarpışma neticesinde takılı kalan çekici ile yaklaşık 8 kilometre yol kat etti.

Kazayı fark eden polis ekipleri kamyonu durdururken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede çekici sürücüsü Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastane morguna kaldırılan gencin cenazesi işlemleri sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesine gönderildi.

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