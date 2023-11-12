Kamyon çarpması sonucu yaralanmıştı: Polis memuru şehit oldu

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis memuru Lütfü Baykar, 20 Ekim tarihinde Maltepe-Büyükyalı Köprü altında S.A. isimli şahsın çaldığı hafriyat kamyonu ile denetim noktasındaki polislere çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Baykar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu.

Şehit polis için 13 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenleneceği bildirildi. Şehidin cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesine gönderileceği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, 20 Ekim'de görevi esnasında dur ihtarına uymayan hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Lütfü Baykar'ın, bugün tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu belirtti.



Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

