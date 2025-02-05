Kamyon çarptı: Sinyalizasyon direğinin altında kalan yaya yaralandı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyon, Aydın-Denizli kara yolu Köşk birinci dönel kavşakta kontrolden çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.



Devrilen direk, yaya olarak bölgeden geçen İ.T'nin üzerine düştü.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Başından yaralanan İ.T, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, sürücüyü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.