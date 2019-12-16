Kamyon damperi elektrik hatlarını kopardı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde kamyonun kaldırılan damperi elektrik hatlarını kopardı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda kamyon elektrik hatlarından düşen kıvılcımlarla bir anda alev topuna döndü. Alevler sokakta bulunan binalara doğalgaz dağıtımını sağlayan kutuya da sıçradı.

Kamyon ve doğalgaz dağıtım kutusundan yayılan alevler yanında bulunan binaya da sıçradı. Sürücü araçtan inerek canını kurtarırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi geldi.

Doğalgaz dağıtım şirketi sokağa doğalgaz akışını keserken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler kamyon, sokak ve binadaki yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında kamyon ve binanın dış cephesi ve çatısında hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.