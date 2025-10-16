Kamyon eve daldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.Y.'nin kullandığı kamyon, freninin boşalması nedeniyle Çetin Şahin'e ait 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı. Evin oturma odasının duvarı yıkıldı. Sürücü kazadan yara aladan kurtuldu, evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.



Kamyon çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken bina sahibi 3'üncü defa benzer bir durumla karşılaştıklarını belirterek belediyelerin çözüm üretmediğini öne sürdü. Daha önce belediyenin greyderinin yan binaya çarptığını ve şoförün hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ilettik ancak ilgilenilmedi. 3 Şubat'ta otobüs aynı şekilde burada kaza yaptı. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün de kamyon bariyerleri yıkarak duvara çarptı. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı?"