Kamyon eve daldı
İzmir'de freni boşalan kamyon bir binanın giriş katındaki dairenin duvarını yıktı. Aynı şekilde 3'üncü kazının yaşandığını belirten bina sakinleri belediyelerin duruma çözüm üretmediğini belirterek tepki gösterdi.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.Y.'nin kullandığı kamyon, freninin boşalması nedeniyle Çetin Şahin'e ait 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı. Evin oturma odasının duvarı yıkıldı. Sürücü kazadan yara aladan kurtuldu, evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Kamyon çekiciyle kaza yerinden kaldırılırken bina sahibi 3'üncü defa benzer bir durumla karşılaştıklarını belirterek belediyelerin çözüm üretmediğini öne sürdü. Daha önce belediyenin greyderinin yan binaya çarptığını ve şoförün hayatını kaybettiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: "Büyükşehir belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ilettik ancak ilgilenilmedi. 3 Şubat'ta otobüs aynı şekilde burada kaza yaptı. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün de kamyon bariyerleri yıkarak duvara çarptı. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Daha önce torunlarım burada yatıyordu, şimdi kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı?"
- Etiketler :
- İzmir Bayraklı
- Trafik Kazası
- İzmir