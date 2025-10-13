Kamyon evin deposuna girdi: İki yaralı

Hasan K.'nın kullandığı nakliye kamyonu, Tömük Mahallesi 805 Sokak'taki virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.



Müstakil evin deposuna çarpıp yan yatan araçtaki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkıştıkları yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan iki yaralı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEPONUN DUVARI YIKILDI



Kazanın etkisiyle duvarı yıkılan depodaki bazı malzemeler hasar gördü.