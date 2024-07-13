Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

Malatya'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonun trafik ışıklarında bekleyen hafif ticari araca çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kamyon, hafif ticari araca çarptı: 2'si ağır, 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Barış K.'nin kontrolünü yitirdiği 44 BA 560 plakalı kamyon, Nasır Alan yönetimindeki trafik ışıklarında bekleyen 06 AY 1197 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Nasır Alan ile yanındaki Ömer Seyit A. (12), Hamşi A., Sümbül A. ve Besra A. ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Öne Çıkan Video

Yüksek nem oranına dikkat! Uzmanlar uyarıyor

TÜRKİYE HABERLERİ

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Adana'da çıkan samanlık yangını büyümeden söndürüldü

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

Günübirlik kiralanan dairede yangın paniği

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...