Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi.
M.K. (30) sevk ve idaresindeki kamyon ile Ercan Toprak (46) sevk ve idaresindeki otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile kamyon, hafif marka ticari aracı yaklaşık 70 metre boyunca sürükledi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ercan Toprak olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden Ercan Toprak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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