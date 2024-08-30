Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kahramanmaraş’ta yük taşıyan kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi öldü.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi.

M.K. (30) sevk ve idaresindeki kamyon ile Ercan Toprak (46) sevk ve idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile kamyon, hafif marka ticari aracı yaklaşık 70 metre boyunca sürükledi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ercan Toprak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü - 1

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde hayatını kaybeden Ercan Toprak, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: Küçükçekmece'de iki metrobüs böyle çarpıştı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çin'de yaşanan olay tartışmalara yol açtı: Uçakta ağlayan çocuğu tuvalete kitlediler!

Çin'de yaşanan olay tartışmalara yol açtı: Uçakta ağlayan çocuğu tuvalete kitlediler!

Yüksekova'da görüntülenen çekirge büyüklüğüyle dikkat çekti

Yüksekova'da görüntülenen çekirge büyüklüğüyle dikkat çekti

Oğlu tarafından dolandırılan babanın pankartlı intikamı

Oğlu tarafından dolandırılan babanın pankartlı intikamı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil yayaya çarpıp takla attı: 2 yaralı

Tost büfesinde uyuşturucu satışı

Tost büfesinde uyuşturucu satışı

Önce araca çarptı sonra refüje çıktı

Önce araca çarptı sonra refüje çıktı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...