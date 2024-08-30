Kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi.



M.K. (30) sevk ve idaresindeki kamyon ile Ercan Toprak (46) sevk ve idaresindeki otomobil çarpıştı.



Çarpmanın etkisi ile kamyon, hafif marka ticari aracı yaklaşık 70 metre boyunca sürükledi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü Ercan Toprak olay yerinde hayatını kaybetti.