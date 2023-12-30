Kamyon ile minibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Minibüs sürücüsü Arif K. gazetecilere, yolda ilerlerken kamyonun kendi şeridine girdiğini fark ederek kornaya bastığını söyledi.



Defalarca selektör yapmasına ve kornaya basmasına rağmen kamyonun üzerine geldiğini anlatan Arif K, yolun dışına doğru manevra yaptığını ancak kamyonun yan taraftan minibüse çarptığını ifade etti.

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