Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'da dün saat 21.00 sıralarında Kamber D. (75) idaresindeki 07 AUA 006 plakalı otomobil ile Mehmet Ç’nin kullandığı 07 RP 313 plakalı kamyon, Korkuteli yolu Termessos kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, aynı araçtaki sürücü Kamber D. ağır yaralandı, yolcu konumundaki Senem Düzgören (80) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.
Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı Kamber D., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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