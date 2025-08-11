Kamyon ile otomobil çarpıştı: Bir ölü

Saçmalı Mahallesi yakınlarında Battal Eryalçın'ın kullandığı otomobil ile M.D.'nin yönetimindeki kamyon bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Battal Eryalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan kamyon şoförü M.D. ile otomobildeki Ş.E. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Battal Eryalçın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.