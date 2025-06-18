Kamyon, jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarptı
Aydın'da bir kamyon, jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarptı. Sürücü yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde K.T'nin (44) kullandığı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Bozköy Mahallesi'nde bulunan jeotermal enerji tesisindeki sıcak su borusuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Borunun patlama ihtimaline karşı hassas davranan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan K.T'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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