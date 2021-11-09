Kamyon, kamyonete çarptı; baba yaralandı, kızı öldü

Kayseri'de kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı, yanında oturan kızı ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58'inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Erdoğan Yeter yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.