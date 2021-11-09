Kamyon, kamyonete çarptı; baba yaralandı, kızı öldü

Kayseri’de hurda taşıyan kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı, yanındaki kızı ise hayatını kaybetti.

Haberler - DHA 09.11.2021 - 11:36

Kamyon, kamyonete çarptı; baba yaralandı, kızı öldü

'de kamyona arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı, yanında oturan kızı ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kayseri- Sivas kara yolunun 58'inci kilometresi Sarıoğlan ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Erdoğan Yeter yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Raşit Öztürk idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücü Yeter ile yanındaki kızı Kübra Yeter yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kübra Yeter, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...